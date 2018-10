Today

Unser Newsblog zur Bayern-Wahl: Alles Wichtige zum CSU-Debakel

+++ In den Städten sind die Grünen stärkste Kraft +++

In Bayern wird heute gewählt. 9,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis wird mit großer Spannung erwartet, denn es könnte einen Paukenschlag geben: Die CSU steht vor einem Desaster, während sich besonders die Grünen über gute Umfragewerte freuen können. Alles, was am Wahltag geschieht, findest du hier im Newsblog.

Außerdem zeigen wir Ausschnitte aus unserem WhatsApp-Chat zur Bayernwahl mit Lukas Fitz, Mitglied des Landesvorstands von "Die Partei".

21.24 Uhr – Das war's für heute

Damit beenden wir unseren Newsblog für heute. Frische Neuigkeiten zur Bayernwahl und ihren Auswirkungen gibt's morgen wieder bei bento.

21.06 Uhr – So sieht es übrigens in München aus