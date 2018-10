3 Die SPD ist eine alte Partei.

Nur bei Menschen, die älter sind als 60 Jahre, kommt die SPD noch auf rund 14 Prozent. Bei den 45- bis 59-Jährigen sind es etwa 8 Prozent, in allen Altersgruppen darunter reicht es laut Infratest dimap nur für 7 Prozent. Juso-Chef und GroKo-Kritiker Kevin Kühnert meint dazu: "Wie die politische Stimmung wirklich ist, sieht man am besten bei jungen Menschen. Weil die sehr klar tagespolitisch abstimmen. Deshalb ist das ein klares Zeichen für den Ernst der Lage." (SPIEGEL ONLINE)

4 Frauen wählten wieder häufiger die Grünen.

20 Prozent der Frauen wählten laut der Befragung von Infratest dimap am Wahltag die Grünen – ein Plus von 10 Prozentpunkten im Vergleich zur vorigen Wahl. 37 Prozent der Frauen entschieden sich für die CSU (-11 Prozentpunkte).

Insgesamt haben die Grünen bei Frauen und Männern in allen Altersgruppen dazugewonnen und die CSU verloren.

5 Männer entschieden sich häufiger für die AfD als Frauen.

Bei keiner anderen Partei ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern so deutlich.



13 Prozent der Männer wählten die AfD, bei den Frauen waren es lediglich 7 Prozent.

6 Bei Wählerinnen und Wählern mit niedriger und mittlerer Bildung punktet die CSU.

Die Grünen waren am Sonntag vor allem in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgreich, wo auch viele gut ausgebildete Wählerinnen und Wähler leben. Bei denen mit hoher Bildung haben sie ein Plus von 13 Prozentpunkten eingefahren, während die CSU 7 Prozentpunkte verlor.