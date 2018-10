3 Was bedeutet eine Koalition aus CSU und Freien Wählern für Bayern?

Kommt es zu einer Koalition der beiden Parteien wird sich also in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht viel ändern – davon gehen Beobachter aus.

der beiden Parteien wird sich also in den kommenden Jahren wahrscheinlich – davon gehen Beobachter aus. Das eine oder andere CSU-Projekt könnte unter einer Regierung mit den Freien Wählern vielleicht nicht wie geplant umgesetzt werden, in vielen Punkten wären sich die Parteien jedoch wohl einig.



Die Gespräche für das erste schwarz-orange Bündnis könnten am Freitag oder am Montag beginnen. Viel Zeit für Koalitionsverhandlungen bleibt nicht. Die bayerische Verfassung erlaubt keine lange Hängepartie. Spätestens am 5. November muss die erste Landtagssitzung stattfinden und bereits eine Woche später die Wahl des Ministerpräsidenten.