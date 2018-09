5. Was hatte es mit der Quadratmeterdeckelung auf sich?

Ursprünglich waren rund zwei Milliarden Euro Zuschuss für Familien eingeplant. Nach Berechnungen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) hätte das Geld aber kaum gereicht, wenn betroffene Familien darauf bis 2021 Anspruch erheben. Deshalb vereinbare er mit Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU) eine Deckelung auf 120 Quadratmeter Hausgröße. Das wurde jetzt revidiert – die Hausgröße spielt nun keine Rolle mehr. Das funktioniert, weil die Antragsfrist auf Ende 2020 gelegt wurde.

6. Was ist noch für Familien geplant?

Am Mittwoch stand auch die Verabschiedung eines Milliardenpakets im Kabinett auf der Tagesordnung, das gerade Familien entlasten soll. Dazu gehören neben zehn Euro mehr Kindergeld im Monat ab Juli 2019 ein höherer Steuer-Grundfreibetrag und ein höherer Kinderfreibetrag.

7. Wird das Baukindergeld auch kritisiert?

Ja, denn: Auf dem Land ist Eigentum günstiger, Wohnungen und Häuser sind in der Regel aber größer. Familien, die in Großstädten zur Miete wohnen, hilft das neue Baukindergeld kaum, weil man sich dort, wenn man nicht sein angestammtes Viertel verlassen will, auch mit Baukindergeld in der Regel keinen Immobilienkauf leisten kann. Auch der Steuerzahlerbund und Rechnungshof sehen das Ganze kritisch. FDP-Chef Christian Lindner spricht von einer Milliardenverschwendung. Er schlägt vor, das Geld lieber in Steuerentlastungen zu investieren.