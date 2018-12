In ganz Deutschland kommt es am Montag zu Zugausfällen und Verspätungen bei der Deutschen Bahn, im Fernverkehr geht am Vormittag gar nichts. Der Grund: Bahnmitarbeiterinnen und -mitarbeiter streiken. Am frühen Morgen legten sie ihre Arbeit nieder, um 9 Uhr wurde der Streik beendet. Mit Einschränkungen ist aber wohl den ganzen Tag zu rechnen, vor allem im Fernverkehr.