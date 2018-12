Grün

Tübingen will Steuer auf Pizzakartons und Kaffeebecher einführen

Die Imbisse sollen blechen

Im schwäbischen Tübingen sollen Cafés, Geschäfte und Imbissbuden künftig eine Steuer zahlen, wenn sie "Einwegverpackungen von Speisen und Getränken für den sofortigen Verzehr abgeben". Also: Wer Pizza in Pappkartons, Kaffee in Wegwerfbechern, Nudelboxen oder Eis in Plastikbechern verkauft, soll zahlen.

Am Donnerstag fasste der Tübinger Gemeinderat einen entsprechenden Grundsatzbeschluss, in den kommenden Monaten soll ein konkreter Satzungsvorschlag ausgearbeitet werden. (SPIEGEL ONLINE)

Nach eigenen Angaben ist Tübingen die erste deutsche Kommune, die einen solchen Beschluss fasst.

Der Oberbürgermeister Boris Palmer sagte laut einer Pressemitteilung der Stadt: