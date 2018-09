Der "Aufstehen"-Vorsitzende Bernd Stegemann widersprach dem heftig und nannte den Vorwurf "hochgradig absurd". Wagenknecht ergänzte, es habe unter den Initiatoren mehrere gegeben, die in Chemnitz waren und demonstrierten. Zur Gründung der Bewegung am Dienstag sagte sie: "Spätestens die Ereignisse in Chemnitz haben deutlich gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir dringend einen neuen politischen Aufbruch brauchen." Gegen Nazis müsse der Rechtsstaat vorgehen. Wagenknecht wolle aber jene Menschen zurückgewinnen, die sich abgehängt fühlen.

7 Wie sind die Erfolgsaussichten der Bewegung?

Laut einer Umfrage glaubt eine Mehrheit der Deutschen nicht an den Erfolg von "Aufstehen". Mehr als 62 Prozent der Befragten seien der Ansicht, die Bewegung werde sich langfristig nicht etablieren können, geht aus einer Civey-Umfrage für "t-online.de" vom Dienstag hervor. Knapp ein Fünftel der rund 5000 Befragten war der Meinung, dass die Bewegung langfristig eine Chance in der Politik habe.



Allerdings: Laut einer Umfrage des "Focus" könnte sich ein Drittel der Deutschen vorstellen, die Bewegung zu wählen, bei den Anhängern der Linken sind es demnach 87 Prozent, bei den Grünen etwas mehr als die Hälfte.

Im "Deutschlandfunk" sagte der Soziologe Dieter Rucht, er sehe in der Gründung der Sammlungsbewegung ein Zeichen von Schwäche, weil sie aus einer im Parlament vertretenen Partei heraus gegründet wurde. Wer sich in seiner Partei durchsetzen könne, gründe keine Bewegung, um Unterstützung aus anderen Parteien zu erhalten, sagte er. Zudem gebe es in Deutschland keine Lücke im politischen Spektrum, wie es im Falle der "En Marche"-Bewegung von Emmanuel Macron der Fall gewesen sei.

Mit Material von dpa