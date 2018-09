Wofür steht er?

Brinkhaus ist in der Union für seine unaufgeregte Arbeit als Teamplayer und Finanzexperte beliebt.

Seine Auftritte in Talkshows sind selten. Trotzdem konnte er bei der letzten Wahl zum Fraktions-Vize starke 99,5 Prozent der Stimmen holen.



In der Partei gilt er als Liberaler. Sein Credo: "Gut bezahlte Arbeit ist die beste Sozialpolitik." Er setzt sich für weniger Bürokratie ein. Außerdem steht Brinkhaus für ein eher konservatives Familienbild. Familien mit Kindern will er finanziell entlasten und fördern. Er war beispielsweise am Konzept des Baukindergelds beteiligt.