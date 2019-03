View this post on Instagram

Der zweite Teil der Lesetour ist vorbei. Die Lesung im @literaturhausfrankfurt war unglaublich - an diesem Ort zu lesen ist etwas, das ich mir seit Jahren gewünscht habe. Am nächsten Morgen durfte ich außerdem eine Schulklasse"unterrichten" und das war unglaublich aufregend und spannend und hat, entgegen meiner Erwartungen, sogar geklappt. Ich werde niemals Lehrerin, aber verstehe nun besser, warum das ein Traumberuf für manche ist (Danke euch allen für diese großartigen 3 Stunden mit euch!). München war vor allem Geborgenheit, ich fühle mich einfach sofort gut, wenn ich dort bin. Die Lesung im @heppel.ettlich war dann auch eine der krassesten bisher. Mir fehlen bis heute ein bisschen die Worte für all die Geschenke, die ihr mir gemacht habt danach. Und damit meine ich nicht bloß tatsächliche, sondern das, was ihr mir erzählt habt, eure Worte, alles. Das war so intensiv und berührend, dass ich mehr gar nicht sagen will, sondern alles einfach im Herzen behalte. Danke danke danke, dass ihr das für mich möglich macht und dass ihr da steht und all diese Sachen sagt und so ein Geschenk für mich seid. Bevor ich jetzt noch mehr Kitsch brabble: wir sehen uns beim nächsten Buch, ihr Bekloppten!