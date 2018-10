Gerechtigkeit

Dieser Vater zeigt: Wickeltische in Herrentoiletten werden dringend gebraucht

Ein Foto, zwei Fragen

Ein Mann sitzt an der Wand angelehnt in einer öffentlichen Toilette. Auf seinen Oberschenkeln liegt ein kleiner Junge, der an die Decke starrt. Ein Vater wechselt seinem Sohn die Windel. Aber warum so umständlich?

Was ist denn da los?

Die Meinung, dass ein Kind zu wickeln, Frauensache sei, sollte eigentlich überholt sein. Für die meisten Väter ist es schon lange selbstverständlich.

Aber eine Sache macht es Männern besonders schwer, ihre Kinder auch in der Öffentlichkeit zu wickeln. Denn in den Herrentoiletten gibt es – anders als in den Damentoiletten – fast nie einen Wickeltisch.

Ein Vater zeigt jetzt auf Instagram, was das für sein Leben und das vieler anderer Väter bedeutet.

"Das ist ein ernster Post! Was soll das, dass es keine Wickeltische in Herrentoiletten gibt, als ob wir nicht existieren würden?"