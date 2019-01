Gerechtigkeit

So greift Alexandria Ocasio-Cortez in ihrer ersten Kongress-Rede Donald Trump an

Drei Minuten, die nachdenklich machen.

Seit Mitte Dezember befinden sich die USA in einem "Shutdown", Teile der US-Regierung stehen still, eine Einigung über den Haushalt ist nicht in Sicht (bento). US-Präsident Donald Trump will Geld für seinen Mauerbau entlang der Grenze zu Mexiko – die Demokraten im US-Kongress wollen die Gelder allerdings nicht bewilligen.

Beide Seiten rücken von ihrer Position nicht ab – und werfen der jeweils anderen Seite vor, nicht kompromissbereit zu sein. Der Shutdown, der durch diesen Patt entstand, ist schon jetzt der längste in der US-Geschichte. Fluglotsen müssen ohne Lohn weiterarbeiten, viele Nationalparks werden nicht mehr gepflegt. Kanadische Fluglotsen schicken nun sogar Pizza zu ihren US-Kollegen im Zwangsurlaub (bento).

Nun hat die junge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ihre erste Rede im US-Kongress gehalten – und Donald Trumps Verweigerungshaltung hart angegriffen.

Ocasio-Cortez ist 29 Jahre alt und wurde neu in den US-Kongress gewählt. Das Haus ist nun so vielfältig und weiblich wie nie zuvor – auch wenn der Frauenanteil immer noch nur bei rund einem Viertel liegt. Ocasio-Cortez selbst gilt als eine der Aushängeschilder der neuen jungen Abgeordneten.

Sie kommt aus der Bronx und steht für eine moderne Politik, die auf Liberalismus und Miteinander setzt. Alexandria Ocasio-Cortez ist im besten Sinne eine Anti-Trump.

In ihrer Rede erzählt sie die Geschichte eines Fluglotsen aus ihrem Wahlkreis in der Bronx. Der Mann floh einst aus dem Jemen, um in den USA neu anzufangen. Heute hat er zwei Kinder und müsse eine Hypothek abbezahlen – aber sein Gehaltsscheck bleibe wegen des Shutdowns aus. Seine Arbeit am JFK-Flughafen in New York verrichte er im Ungewissen.

Und das sei gefährlich: