Wie sieht das die Bundesregierung?

Dort wird schon seit längerem über die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs nachgedacht. Zuletzt hatte sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze für entsprechende Versuche eingesetzt. "Ich will, dass Deutschland der Vorreiter beim Klimaschutz wird", sagte Schulze im April in Berlin anlässlich einer Umweltkonferenz.

Man denke über einfachere Wege beim Kauf der Tickets nach, über die Fahrkartenpreise an sich, über einen zumindest phasenweise kostenlosen öffentlichen Nahverkehr (SPIEGEL ONLINE).

Ist die Forderung von Hofreiter realistisch?

In anderen europäischen Ländern zeigt sich, dass sie das durchaus ist: In Dünkirchen in Frankreich ist die Nutzung des Nahverkehrs beispielsweise umsonst. Mehr als ein Dutzend französische Kommunen experimentieren mit ähnlichen Modellen. In Paris ist die Metro phasenweise ebenfalls kostenlos.