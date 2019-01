Politik und soziale Medien, geht das noch zusammen?

Robert Habeck ist zwar kein Unionspolitiker, verabschiedete sich Anfang der Woche trotzdem von Twitter und Facebook (bento). Die Begründung:

"Offenbar triggert Twitter in mir etwas an: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein – und das alles in einer Schnelligkeit, die es schwer macht, dem Nachdenken Raum zu lassen."

Eigentlich hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einigen Jahren schon auf den Punkt gebracht: