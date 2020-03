Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag eine Pressekonferenz gegeben. Sie unterbrach dafür ihren Urlaub. Nach den Gewalttaten in Deutschland in der vergangenen Woche und am Wochenende kündigte sie einen Plan für mehr Sicherheit an. Außerdem sprach sie von einem "Krieg" gegen den Islamischen Staat. Und sie wiederholte angesichts vieler Flüchtlinge ihren berühmten Satz: "Wir schaffen das."

Merkel bekräftigte ihre Aussage aus dem vergangenen Jahr: "Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe – und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung – gerecht zu werden. Wir schaffen das."