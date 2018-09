Gerechtigkeit

Eine 15-Jährige wehrt sich gegen den Dresscode ihrer Schule. Sie landet im Gefängnis

Wie du wegen einem T-Shirt in den Jugendknast wanderst

An den meisten deutschen Schulen schon lange aus der Mode, sind Schuluniformen und Kleidungsvorschriften in den USA vielerorts noch Alltag. An der Hopkinsville High School in Kentucky wird die Kleiderordnung offenbar besonders streng ausgelegt: Eine 15-jährige Schülerin musste sechs Tage in Jugendhaft verbringen – wegen eines T-Shirts. (Newsweek)