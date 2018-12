"The Apprentice" ist eine Casting-Show, in der ein Wirtschaftsboss einen Profi-Praktikanten für sein Unternehmen sucht. Gewinn: ein Jahresvertrag über 250.000 Dollar. Gedreht wurde im Trump Tower, Trump selbst war 14. Staffeln lang als Moderator und Jury-Mitglied dabei – die 15. Staffel wird nun von Arnold Schwarzenegger betreut.

Und "The Art of the Deal" ist eines von Trumps vielen Büchern zum Thema Management, es gilt als das bekannteste. Das Buch ist bereits von 1987, Trump gibt darin Tipps für ein erfolgreiches Leben. Die lesen sich dann so: