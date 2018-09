Warum stand eine Koalition zwischen CDU und AfD überhaupt zur Debatte?

Der neu gewählte sächsische CDU-Fraktionschef Christian Hartmann hatte zuvor in einem Interview eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen. "Das werden Sie jetzt von mir in dieser Form auch nicht hören", sagte er in einem Interview des Radiosenders MDR Sachsen auf eine entsprechende Frage. (bento)

Dem widersprach Merkel jetzt. Auf die Frage, ob eine Koalition mit der AfD möglich wäre, sagte sie: "Das kann ich kategorisch ausschließen." Zudem sei sie sich sicher, dass dies auch der überwiegende Teil der CDU Sachsen so sehe.