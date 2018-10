Wie die Universit├Ąt auf ihrer Seite schreibt, richte man in der Universit├Ątsbibliothek f├╝r die kommende Pr├╝fungsphase einen Raum ein, in dem gestresste Studierende an zwei Tagen die Woche 15 Minuten lang mit Welpen spielen und sie streicheln k├Ânnen, um so der Pr├╝fungsangst und dem dazugeh├Ârigen Stress entgegenzuwirken. (UvA)

Stressabbau f├╝r den Menschen, aber Stressaufbau f├╝r den Hund?

Kurz nach der Ank├╝ndigung ├Ąu├čerten die ersten Studierenden ihre Sorgen zum Wohlergehen der Welpen. Die Universit├Ąt schreibt dazu:┬á

"Es versteht sich von selbst, dass das Wohlergehen der Welpen oberste Priorit├Ąt hat. Eine Aufsicht wird genau beobachten, was mit ihnen gemacht wird. Die Welpen stehen f├╝r maximal zwei Stunden zur Verf├╝gung und es darf nur eine begrenzte Anzahl von Studierenden den Welpenraum betreten."