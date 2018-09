Was ist passiert?

Amazon untersucht derzeit den mutmaßlichen Verkauf von Kundendaten durch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Angestellten sollen mit Hilfe von Mittelsmännern sensible Informationen an Händler weitergegeben und dafür Schmiergeldzahlungen erhalten haben. Hauptabnehmer dieser Daten waren offenbar Händler in China, die über das Portal "Marketplace" Waren anbieten. Auf dieser Homepage können Händler unabhängig von Amazon ihre Ware anbieten.

Laut des Berichts sollen die Mitarbeiter für die Weitergabe der Daten zwischen 80 und 2000 Dollar erhalten haben.