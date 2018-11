Fühlen

Marmeladenglas im Darm geplatzt, Dildo im Po verschwunden – Sanitäter erzählen von Einsätzen

Auf der Einsatzmeldung stand nur "Dildo verschwunden"

Ein Dildo verschwindet "ganz plötzlich" im Körper, ein Marmeladenglas platzt "zufällig" im Po oder jemand fällt "versehentlich" mit seinem Anus auf eine Aubergine: Manchmal können Sanitäterinnen und Sanitäter kaum glauben, was auf ihrer Einsatzmeldung steht.

Viele Menschen mögen es offenbar, sich Dinge in ihre Körperöffnungen zu stecken. Diese Gegenstände wollen leider nicht immer freiwillig auch wieder raus. Da hilft dann nur noch: die Notaufnahme oder die 112.

Drei Sanitäterinnen und Sanitäter haben uns von ihren ungewöhnlichsten Einsätzen bei Sexunfällen erzählt.

Philipp*, 30, aus Sachsen, arbeitet als Rettungssanitäter

Ein Mann, etwa Mitte 30, hatte sich den Vibrator seiner Freundin zu tief eingeführt. Er hatte offenbar noch versucht, das Ding mit einer großen Pinzette rauszuholen – aber ohne Erfolg.

Also fuhr sie ihn in die Notaufnahme. Das Problem war nur: Sie hatte wohl keine Ahnung, warum sie ihn dorthin fahren musste. Er musste ihr also auf der Autofahrt beichten, dass ihr Vibrator – im wahrsten Sinne des Wortes – im Arsch war.

Das Ergebnis: Die Stimmung zwischen den beiden war in der Notaufnahme ziemlich angespannt. Sie holten den Vibrator dann raus, zumindest dieses Problem war damit gelöst. Zwischen den beiden dürfte es an dem Abend aber noch ordentlich Ärger gegeben haben.

So was ist aber noch harmlos. In solchen Fällen wird ein Endoskop eingeführt. Das ist ein langer Rüssel mit kleiner Kamera, den der Arzt per Fernsteuerung steuert. Dadurch kann er sehen, wo und wie der Fremdkörper im Darm liegt.

Dann wird der Darm mit Luft aufgepumpt und der Gegenstand mit einer kleinen Zange entfernt. Bei festen Gegenständen, wie einem Dildo, ist das meist unproblematisch.



Wir hatten mal einen Patienten, der sich eine Aubergine reingeschoben hatte. Angeblich war er mit seinem Anus draufgefallen. Wie auch immer: Die rauszupopeln hat ganz schön gedauert.

Einmal fuhren wir einen Mann, etwa Mitte 60, mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme. Er könne sich die Schmerzen nicht erklären. In so einem Fall macht man dann eine Röntgenaufnahme. Die Röntgenassistentin sah eine Gabel auf dem Bild und wunderte sich zunächst.