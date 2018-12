Frikadellen aus der Plastikdose in der vollen Bahn essen, den Vordermann anhupen, sobald die Ampel auf grün springt, sich über unpünktliche Züge beschweren: Manchmal merkt man gar nicht, wie typisch deutsch man sich gerade verhält.

Und dann, in dem Moment, in dem der zwiebelige Fleischgeruch dem Sitznachbarn in die Nase steigt, fällt es einem doch auf. Oder eben dem Sitznachbarn. Solche Momente werden bei Twitter unter #Alman gesammelt – und das ist ziemlich lustig: