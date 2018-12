Wenn wir also das als Messlatte nehmen, empfehlen wir für die Frau maximal einen achtel Liter Wein pro Tag, für Männer das Doppelte. Idealerweise aber auch nicht jeden Tag, sondern immer mit zwei, drei Tagen Pause in der Woche, damit sich die Organe erholen können. Für Menschen, die nicht vollständig gesund sind, zum Beispiel an einer Stoffwechselerkrankung leiden, sieht das nochmal anders aus.

Was ist gesünder: Hier und da mal ein Glas Wein an verschiedenen Tagen in der Woche oder die gleiche Menge an einem einzigen Samstagabend?

Ich würde nicht sagen, was gesünder ist, sondern was weniger schlecht ist. Das sogenannte binge-drinking, Rauschtrinken, also vier oder fünf Drinks an einem Abend, ist auf jeden Fall schlechter. Wir wissen heute, dass dabei tatsächlich Nervenzellen zugrundegehen.