Gerechtigkeit

Warum Frauen in Saudi-Arabien ihre Kleider plötzlich verkehrt herum tragen

Frauen werden in Saudi-Arabien seit Jahrzehnten als Menschen zweiter Klasse behandelt. In dem erzkonservativen Königreich war ihnen sogar lange Zeit Autofahren verboten, auch dürfen sie nicht alleine auf Reisen gehen. Strenge Kleidungsvorschriften definieren, was Frauen tragen dürfen, Sittenwächter überwachen die Regeln.

Glaubt man dem Regime, ändert sich gerade Vieles: Neue Gesetze schenken den Frauen in Saudi-Arabien neue Freiheiten, mehr und mehr werden Regeln gelockert.

Glaubt man den saudi-arabischen Frauen, ist da aber nicht viel dahinter: Mit einem Kleidertrick machen sie nun auf ihre Situation aufmerksam.

Im ganzen Land tragen junge Frauen derzeit ihre Abaja, die traditionellen islamischen Gewänder, auf links gedreht. Unter dem arabischen Hashtag "Abaja auf links" zeigen sie Fotos der Aktion auf Twitter: