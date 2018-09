Alexander Klaws und Daniel Küblböck nahmen 2003 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil. Küblböck machte den dritten Platz, Klaws gewann die Show. Als die ehemaligen DSDS-Kollegen von Daniel Küblböck in einem offenen Brief Abschied von ihrem vermissten Kollegen nahmen, fehlte darauf die Unterschrift von Alexander Klaws. Jetzt verrät er auch, warum.