Die Türkei spielt in der Flüchtlingsfrage derzeit ein gefährliches Spiel: Seit Tagen drängen sich Zehntausende Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze, doch Ankara hält die Tore geschlossen. Trotz Kälte, Elend und miserablen hygienischen Bedingungen: Nur Verletzte und Kranke dürfen durch.

Nun ist Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Türkei gereist. Sie will die Türkei als dauerhaften Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise gewinnen – die Türkei will vor allem Geld. Der Ausgang der Verhandlungen dürfte darüber entscheiden, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenze für Aleppo-Flüchtlinge wieder öffnen lässt.

Auf einer Pressekonferenz mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu in Ankara beklagte Merkel das "große Elend" der Syrer an der Grenze und kritisierte Russland hart für die Luftangriffe auf Aleppo: "Wir sind in den letzten Tagen nicht nur erschreckt, sondern auch entsetzt, was an menschlichem Leid für Zehntausende Menschen durch Bombenangriffe entstanden ist, vorrangig von russischer Seite.“

Der Ort des Geschehens: