Am Montag tauchte in Berlin ein vermeintliches Plakat von Coca-Cola auf, auf welchem ein grinsender Weihnachtsmann zu sehen ist, gemeinsam mit dem Spruch "Für eine besinnliche Zeit: Sag‘ Nein zur AfD!". Ein Fake, klar, doch so richtig distanzieren wollte sich der Konzern davon nicht. (bento)