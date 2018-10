Wie geht es jetzt weiter?

Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen konnte die Sprecherin am Freitagmittag noch nichts sagen. "Wir hatten die Beweismittel zusammen und wollten nicht bis nach der Wahl warten", sagte die Sprecherin zu bento. Am Sonntag finden in Bayern Landtagswahlen statt. Derzeit liegt die AfD in Umfragen bei 12,8 Prozent, die CSU bei 32,9. (SPIEGEL ONLINE)

Bis Jahresende will der Verfassungsschutz nach Recherchen des SPIEGEL darüber entscheiden, ob die AfD überwacht werden soll. 13 Bundesländer haben bereits belastendes Material gesammelt.