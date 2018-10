In mehreren Bundesländern ist die AfD gerade dabei, sogenannte Meldeplattformen einzurichten, wo Schülerinnen und Schüler melden sollen, wenn ihre Lehrerinnen oder Lehrer die AfD kritisieren. Am Montag startete die Plattform auch in Berlin und die Menschen machen sich einen Spaß daraus, absurde Vorfälle einzutragen – oder einfach ihre Pizzabestellung an die AfD zu schicken.