Doch nun taucht eine zweite Großspende von außerhalb auf, wie die AfD am Mittwochabend selbst zugab.

Eine belgische Stiftung hatte Geld an die Partei überwiesen. Wie die AfD mitteilte, habe die "Stichting Identiteit Europa" Mitte Februar 150.000 Euro an den Kreisverband der Co-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel überwiesen.

Im Mai wurde das Geld zurück überwiesen, die Spende also nicht angenommen. Informiert hatte die AfD darüber jedoch nicht. In einer Pressemitteilung schreibt die AfD jetzt, das Handeln von Alice Weidel sei dennoch "in jeder Hinsicht korrekt".