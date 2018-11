Das ist nicht die erste Maßnahme, die von der AfD getroffen wurde, um eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz zu vermeiden.

Bisher werden nur einzelne Parteimitglieder und zwei der Jugendorganisationen durch den Verfassungsschutz beobachtet. Um die Beobachtung der gesamten Partei zu abzuwenden, gab die niedersächsische AfD ihren Mitgliedern bereits Anweisungen.

"Beobachtet der VS eine Partei, verlassen in kürzester Zeit nahezu alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes diese Partei", heißt es in einer "Handreichung". Man wolle "ab sofort jeden Account der Partei und aller ihrer Mandats- und Amtsträger überwachen."