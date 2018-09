Wer ist Schlecky Silberstein?

Brandes betreibt seit 2010 seinen Blog Schlecky Silberstein, außerdem ist er Head-Autor bei "Bohemian Browser Ballett", einem Satire-Format von funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Dafür wurde auch der Clip produziert, um den es geht.

Worum geht es in dem Beitrag?

In Berlin sollte eine Parodie auf die Ereignisse in Chemnitz entstehen. In dem Video ist zu sehen, wie ein Junge auf die Straße läuft und ruft: "Deutscher von Ausländern abgestochen!" Schon kommen Menschen mit Deutschlandflaggen und Plakaten mit freudigem Blick aus ihren Häusern. "Es geht wieder los", rufen sie.