Für Frauen in Deutschland wird es immer schwieriger, eine Ärztin oder einen Arzt für eine Abtreibung zu finden. Seit 2003 ist die Zahl der Abtreibungsärzte um 40 Prozent zurückgegangen, berichtet das ARD-Magazin "Kontraste". Mittlerweile gebe es noch 1200 Stellen, 2003 waren es noch rund 2000. Immer öfter geraten Frauen deswegen in Not, weil sie keinen Arzt finden, der bei ihnen eine Abtreibung durchführt.