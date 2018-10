5 Die Geschichte hat sich schon mehrfach bewährt.

Das Drehbuch-Vorbild zu "A Star Is Born" liefert der Film "Ein Stern geht auf" von 1937. Der damalige Film spielte allerdings nicht im Musik- sondern im Filmgeschäft. Die Story kam beim Publikum so gut an, dass sie 1954 mit Judy Garland ("Ein neuer Stern am Himmel") in der Hauptrolle neu verfilmt wurde. 1976 wurde der selbe Plot für Barbra Streisand in "A Star Is Born" zum Sprungbrett zum absoluten Superstar. Gute Karriereaussichten für Lady Gaga also.

6 Für Bradley Cooper ist die Rolle etwas ganz besonderes.

Bereits 2011 wurde Cooper die Rolle des Jackson Maine angeboten. Damals fühlte er sich jedoch nicht reif genug für den Part und hatte das Gefühl, dass er der Figur nicht gerecht werden würde. Der damalige Regisseur Clint Eastwood, fand ebenfalls das Cooper noch nicht "verwittert" genug für die Rolle sei. Vier Jahre danach habe sich Cooper jedoch im Spiegel betrachtet und realisiert, dass er nun bereit war. "Ehrlich, ich konnte es in meinem Gesicht sehen. Ich fühlte es einfach", sagte er gegenüber der "New York Times".