Es gibt Menschen, die campierten für dieses Paar Schuhe eine Woche lang in Fußgängerzonen. Menschen, die in Online-Auktionshäusern mehrere Tausend Euro hinlegten, um an ein solches Paar Schuhe zu kommen: das Adidas-Modell "Yeezy Boost 350 'Tan'", eines der Sneaker-Paare, die Kanye West designt hat und von denen es weltweit nur ein paar Hundert Stück zu kaufen gab.