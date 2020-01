Ein riesiges, lichtdurchflutetes Loft, meterhohe Decken, nackte Ziegelwände, freiliegende Rohre – das Sinnbild des Industrial-Stils. Der ist entstanden, als die Menschen Mitte des letzten Jahrhunderts – zuerst in New York City – alte Fabriken für sich entdeckten, um sie als Künstlerateliers oder Wohnraum zu nutzen. Damals war der Industrial-Stil ein Gegenentwurf zu allem, was im Trend lag. Mittlerweile hat er es auch in die vier Wände von Nicht-Loft-Bewohner geschafft.