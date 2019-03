Soweit die Theorie.

Die Realität allerdings sieht so aus, dass ich in der vergangenen Woche zusammen mit drei Menschen im Fahrstuhl stand, die die gleichen weißen Turnschuhe trugen wie ich. So, dass in der Woche davor eine Kollegin und ich beide im Jeansrock und schwarz-weißen Oberteil ins Büro kamen. Und so, dass ich selbst ein ausgefalleneres Kleidungsstück, eine silberne Regenjacke, am Garderobenständer einer Freundin wiederfand.

Allen Individualitätsbestrebungen zum Trotz: Ich sehe aus wie alle anderen.

Dass das nicht nur mir so geht, sondern die meisten anderen Menschen ihrer Peergroup ganz schön ähnlich sehen, macht die Fotoreihe "Exactitudes" anschaulich. Seit 25 Jahren sprechen zwei niederländische Künstler für das Projekt Menschen an, die einen ähnlichen Look haben, laden sie in ihr Studio ein, stellen ihre Fotos zu Doppelgänger-Bögen zusammen. (Mehr Infos auf der Homepage des Projekts)