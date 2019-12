Wer sich übrigens schon immer gefragt hat, was eigentlich der Unterschied zwischen Vintage und Retro ist: Vintage ist, was spätestens in den Achtzigern entstanden ist. Anlaufstellen für Vintage-Möbelstücke sind Flohmärkte oder Antiquariate. Beim Retro-Stil dagegen handelt es sich um neue Einrichtungsgegenstände, die nur aussehen, als seien sie alt, genauer, als seien sie aus den Sechzigern oder Siebzigern.

Für alle, die noch nach ein wenig Retro-Charme fürs WG-Zimmer suchen, sind hier zehn Ideen: