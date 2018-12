Haha

So absurd sieht es aus, wenn Typen auf Instagram genauso posieren wie Frauen

Instagram ist ein schwieriges Business, Instagram ist ein überschaubares Business. Das Netzwerk mag einst als Plattform für Fotografien und schöne Alltagsmomente gestartet sein – längst ist es das Netzwerk für die tägliche Selbstinszenierung geworden.

Vieles, was auf Instragram zu sehen ist, sieht dabei erstaunlich gleich aus. Vor allem Influencerinnen haben sich auf bestimmte Posen und Optiken geeinigt, die immer gehen.



Wie albern die immer gleichen Instagram-Bilder sind, wird deutlich, wenn die Posen von unerwarteter Seite kommen: von Männern.

Lasziv vor dem Weihnachtskamin räkeln, dabei halbnackt ein Schafsfell um den Körper gewickelt? Sieht urkomisch aus, wenn im Fell ein bärtiger Hüne steckt. Den Körper am Pool in eine schwierige Korkenzieher-Pose verdrehen, so dass gleichzeitig Hintern und Busen gut zur Geltung kommen? Einfach absurd, wenn es ein Mann macht.

Der Instagram-Account "Bros Being Basic" sammelt solche Bilder – und es ist perfekt. "Being basic" wird im Englischen als Ausdruck genutzt, um sich über die immer gleichen Insta-Fotos lustig zu machen. Wenn wieder eine Influencerin verliebt in den Sonnenuntergang guckt, dann macht sie das "basic". Der Account zeigt nun Typen, die Dinge "basic" machen.

Das sind die witzigsten Bilder von "Bros Being Basic":