Warum ich weiterhin die Musik eines Rappers höre, der zwei Menschen getötet haben soll

In der zweiten Strophe aus YNW Mellys erster Single "Murder On My Mind", beschreibt der 19-jährige Rapper, wie er einen Freund erschießt. 19 Monate später sind seine zwei besten Freunde tot. Was erst wie ein ungeklärter Mord bei einer Auto-Schießerei ausgesehen haben soll, entpuppte sich den Ermittlern zufolge schnell als inszeniert, sie verdächtigten YNW Melly. Am 13. Februar stellte er sich freiwillig der Polizei. Die besitzt eigenen Angaben zufolge forensische Beweise gegen ihn. Er wird wegen Doppelmordes angeklagt. (BBC)

Der Junge aus Gifford, Florida beschrieb mit seiner unverwechselbaren Soul-Stimme den brutalen Alltag in seiner Community – und schaffte es, sowohl mich deutsche Vorstadt-Kartoffel als auch amerikanische Jugendliche aus den "Projects", also dem sozialen Wohnungsbau, gleichermaßen zu berühren. Seine Karriere ist nun höchstwahrscheinlich beendet.