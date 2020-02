Die ideale Pose: Die freie Hand in den Schoß legen, dann lässt sich nicht nur die neue Jeans, das Spitzen-Top oder der kuschelige Herbstpulli präsentieren, sondern auch Armreifen, Ringe, Nagellack.



Das Gesicht ist also out. Und das, nachdem das Internet es allzu oft aushalten musste: als Duckface, mit geschürzten Lippen. Als Fishgape, leerer Blick und ein Mund, der nur einen Spalt breit geöffnet ist. Jetzt ist es also schick, sein Gesicht niemandem mehr zu zeigen.