Und auch eine Produktion in Europa sei noch lange kein Indikator für bessere Arbeitsbedingungen. Insbesondere Fabriken in Rumänien und Bulgarien, die Hauptproduktionsländer, hätten ebenfalls Probleme mit geringen Löhnen, unbezahlten Überstunden, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und fehlenden Gewerkschaften wie in Asien.

Die beste Lösung seien unabhänige Zertifizierungen und Siegel, die Nachhaltigkeitsstandards unabhängig überprüfen, meint Krause.

Die Fair Wear Foundation (FWF) nimmt sich vor, die Arbeitsbedingungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu verbessern. Unternehmen, die Mitglied bei der gemeinnützigen Stiftung werden, verpflichten sich, bestimmte Standards zu erfüllen oder die Erfüllung voranzutreiben – darunter feste Arbeitsverträge, keine Ausbeutung durch Kinderarbeit, Gewerkschaftsfreiheit, keine Diskriminerung, existenzsichernde Bezahlung und faire Arbeitszeitregelungen.

In elf Produktionsländern arbeiten lokale Mitarbeiter unter anderem an Überprüfungen und Trainings in den Fabriken. Auf www.fairwear.org gibt es die jährlichen Prüfberichte der Mitgliedsunternehmen. Gleichzeitig können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Fabriken auch Beschwerden über Arbeitsbedingungen einreichen, die auf der Homepage veröffentlicht werden. Vera Köppen ist die deutsche Repräsentantin der FWF und sieht Labels, die mehr Transparenz wagen, positiv – auch wenn nicht jeder Kostenpunkt in der offenen Kalkulation oder die Fabrikliste eines Labels dem Käufer gleich etwas sagen. Transparenz helfe, Käufer zu sensibilisieren und zu zeigen, was in der Lieferkette passiert und dass unter anderem auch teure Kleidung nicht automatisch gleiche bessere Arbeitsbedingungen bedeute.