Irgendwann wurde es mir richtig unangenehm, das Tattoo zu zeigen. Im Schwimmbad oder in der Sauna zog ich bewusst Badeanzüge an, im Büro lange Unterhemdchen, die man in die Hose stecken konnte. Seit sieben oder acht Jahren geht das jetzt schon so. Ich habe inzwischen eine Ausbildung gemacht, BWL studiert und arbeite im Produktmanagment. Eigentlich das Gegenteil der Klischees.

Trotzdem will ich mich nicht mehr schämen. Deshalb habe ich mich entschlossen, mein Arschgeweih mit dem Laser wegmachen zu lassen. Die Entfernung kostet eine Menge. Hätte ich heute die Wahl, würde ich damit lieber in den Urlaub fliegen.