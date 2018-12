Haha

Ein Fünfjähriger hat die Polizei gerufen, um Weihnachten zu retten

Manchmal wirken Geschichten so echt, dass man sie mit der Realität verwechselt. So erging es dem fünfjährigen Tylon. Er schaute zu Hause in Byram im US-Bundesstaat Mississippi den Film "Der Grinch". Die Hauptfigur hasst Weihnachten und will das Fest kaputt machen.

Tylon wählte kurzerhand die Nummer Polizei und erzählte der Beamtin am Telefon, dass sie den Grinch schnappen müsse.