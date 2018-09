Grün

Wir haben eine Taube gefragt, wie es sich anfühlt, von allen gehasst zu werden

Sie gelten als schmutzig und eklig, als "Ratten der Lüfte": Tauben genießen in Deutschland und der Welt kein besonders hohes Ansehen. Menschen regen sich über ihren Kot auf und fühlen sich von den immer hungrigen Viechern im Café bedrängt. Viele Großstädte greifen daher zu extremen Maßnahmen: vom gezielten Einfangen und Töten in Barcelona bis zur Tauben-Verhütungspille in Los Angeles (SZ Magazin).

Doch woher kommt der Krieg gegen Tauben? Ist er gerechtfertigt? Und wie kann man das Zusammenleben von Tauben und Menschen wirklich verbessern?

Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: eine Taube.