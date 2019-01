Streaming

Wie Lindsay Lohan's neue Reality-Show es schaffte, mein Selbstwertgefühl aufzupolieren

Lindsay Lohan strauchelt zurück in die Öffentlichkeit.

Es gibt diese Tage, an denen ich im Dunkeln nach Hause komme und vollkommen unzufrieden bin: Die Schlange an der Supermarktkasse war wieder viel zu lang, zum Sport konnte ich mich sowieso nicht aufraffen und kochen wäre jetzt wirklich zu viel verlangt. In solchen Momenten, in denen die Billig-Fertigpizza im Ofen vor sich hin bäckt, gibt mir nur eine Sache Kraft: Lindsay Lohan‘s neue Reality-Show.

Ja, das 32-jährige Sorgenkind Hollywoods ist (mal wieder) zurück: Nach einer knapp fünfjährigen TV-Pause hat sich Lindsay anscheinend endlich von ihrer kontroversen Dokuserie mit Oprah Winfrey erholt und boxt sich nun – mal tapfer lächelnd, mal tapfer weinend – den schweren Weg zurück zur Relevanz.

Ihr neuester TV-Clou mit dem Titel "Lindsay Lohan's Beach Club" ist zwar alles andere als innovativ, spannend oder gut – trotzdem kann ich nicht aufhören, mit Lindsay zu leiden.

Denn nachdem die Frau, die nach eigener Aussage erst "zehn bis 15 Mal" Kokain konsumiert hat, es bedrohlich oft mit Neuanfängen in den USA versucht hat, setzte sie sich zuletzt ins Ausland ab, um ihre Marke neu aufzubauen. Mit "Marke" meine ich dabei ihr Image als exzessive Partygängerin, das jetzt zu Geld gemacht werden soll.

Bislang klappt das schon überraschend gut: Nach einem Club in Athen soll die "Lohan-Brand", wie sie ihre wackelige Karriere seit Kurzem beschreibt, um zwei Strand-Clubs erweitert werden. Für den neuesten Standort auf Mykonos sucht Lindsay gemeinsam mit ihrem "Friend and Businesspartner" Panos nun nach vertrauenswürdigen, gutaussehenden und talentierten "VIP-Hosts", die sich um die ganze besonderen Gäste in Lindsays und Panos Beach-Club kümmern.