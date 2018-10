Die beiden Frauen sind Teil des Kollektivs The Ardorous von Petra Collins, das jungen Künstlerinnen online eine Plattform bietet. Collins selbst ist durch ihre Arbeit als Fotografin, aber auch durch ihr Instagram-Profil, das nach dem Herausblitzen von Schamhaaren gelöscht wurde, zum Synonym einer Bewegung geworden, in der Körperbehaarung und Glitzer, Selbstbestimmung und rosa Mädchenzimmer perfekt harmonieren.

Über Jahrhunderte hat sich die weibliche Mode oft dem männlichen Blick angepasst: Die Stellen werden betont, die Männern besonders gut gefallen. Versteckt wird, was nicht ideal ist. Geformt, gepusht, gerafft, gestützt, verändert.



Korsett, Mieder und Push-Up haben versucht, den Körper in ein Ideal zu zwängen, das es so gar nicht gibt. Und selbst als sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Unterhose für die Frau etablierte, musste sich auch diese an den Wünschen des Mannes und nicht an denen der Frau anpassen. Bis in die Neunzigerjahre hinein wurde der Slip immer knapper, R&B-Künstler Sisqó sang sogar mit "Thong Song" einen Lobgesang auf den Tanga.