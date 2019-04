Gerechtigkeit

Diese Ausstellung zeigt, wie die neue Rechte das Internet erobern konnte

Ein bekiffter Tesla-Gründer, ein Frosch und der ehemalige Trumpberater Steve Bannon in einem Raum – was klingt wie der Anfang eines seltsamen Witzes, findet in der Ausstellung "Der Alt-Right-Komplex" zusammen, die seit vergangenem Freitag in Dortmund stattfindet.

Denn sie alle sind Vorbilder für eine junge, radikale rechte Bewegung, die sich vor allem im Netz tummelt. Viele Anhänger sind männlich, internetaffin – und offen rassistisch oder rechtsextrem.