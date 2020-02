E

in langer, gut gepflegter Bart – es gibt wohl nichts, das mehr mit Hipstern in Verbindung gebracht wird. Und viele Hipster, auf Instagram, in Blogs, in meinem Freundeskreis, erzählen: Sie rasieren sich ihren Bart nicht mit einem Rasierhobel, sondern mit einem Messer.



Okay. Ich bin zwar kein Hipster, aber mich reizt das Risiko. Schaffe ich das, was angeblich gerade Kult ist, auch? Und ist das dann wirklich besser, männlicher, cooler als die einfache Nassrasur mit meinem Vier-Klingen-Rasierhobel?