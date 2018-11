Worum ging es beim Sarg-Protest?

Vor dem riesigen Laden am Bahnhof Zoo hatten die Aktivistinnen zur besten Shopping-Zeit am Samstag Papiertüten mit blauen Kreuzen aufgebaut – wie Grabsteine. Eine schwarz verhüllte Frau schob einen als Sarg umgebauten Kinderwagen und legte Blumen nieder, in Primark-Blau und mit 3-Euro-Preisschild.

Von ihrer Aktion haben die Aktivisten ein Video ins Netz gestellt. Zu sehen sind fröhliche Shopper in Berlin und verzweifelte Menschen, die 2013 in Bangladesch Angehörige verloren hatten. Damals war eine Textilfabrik eingestürzt, in der unter anderem für Primark, Walmart und Benetton genäht wurde. Mehr als 1000 Menschen starben