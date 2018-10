Und spätestens wenn die hübschen Riemchensandalen, deren Sohle vom Komfort her eigentlich genausogut ein klein gefaltetes DINA-4-Blatt, ein Brillenputztuch oder eine großzügig geschnittene Scheibe Hinterschinken sein könnte, im Urlaub auf das unregelmäßige Pflaster in der zentralitalienischen Altstadt trifft, weiß man: All die Leute, die frühzeitig in eine Wandersandale investiert haben, haben jetzt einfach die bessere Zeit.

6 Fäustlinge mit Bändel